2016 kam die Schockdiagnose Tom Brady: Star-Quarterback spricht über seine kranke Mutter

Tom Brady (40), der Star-Quarterback der New England Patriots, hat auf dem Footballfeld schon so manch wichtigen Sieg errungen. Im Vergleich zu dem seiner Mutter mutet aber selbst jeder seiner fünf Gewinne des Super Bowls wie eine Lappalie an. Bei Galynn Brady wurde im Juni 2016 Krebs diagnostiziert, inzwischen konnte der Sportler aber mit tollen Nachrichten aufwarten: "Es geht ihr richtig gut", zitiert die US-Seite "People" den 40-Jährigen.