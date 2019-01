Tatverdächtiger nimmt sich das Leben

Wie berichtet, wurden die Eheleute im September 2015 an der Côte d’Azur in ihrer Villa mit einem Kerzenleuchter erschlagen. Das Motiv soll ein Erbstreit gewesen sein. Der tatverdächtige Schwiegersohn behauptete jedoch, er sei hypnotisiert worden. Er nahm sich kürzlich in der U-Haft in Frankreich das Leben. 2019 sollte der Prozess beginnen.