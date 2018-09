20 vorinstallierte Spiele Mega-Überraschung für Gamer: Sony stellt PlayStation Classic vor!

Derzeit ist nicht bekannt, ob womöglich auch weitere Titel auf die Retro-Konsole geladen werden können. Wie viel das Gerät in Deutschland kosten soll, wird ebenso noch nicht verraten. In den USA soll die PlayStation Classic für rund 100 US-Dollar auf den Markt kommen. Die Original-PlayStation kam in Japan im Dezember 1994 auf den Markt. In den USA und Europa mussten Spieler damals aber bis zum September 1995 auf eine Veröffentlichung warten.