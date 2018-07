München - Besonders warm fühlen sich die 17,8 Grad Wassertemperatur der Isar nicht an. Trotzdem steigen wir kurz vor der Reichenbachbrücke mutig in die Strömung. Die ist so stark, dass wir gar nicht richtig schwimmen müssen, sondern es ausreicht, wenn wir ein bisschen mit Armen und Beinen paddeln.