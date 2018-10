20 Menschen sterben Todesfahrt in Limousine zur Geburtstagsparty

Weitere Angaben zur möglichen Unfallursache und zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht. Es war noch unklar, ob der Fahrer zu schnell fuhr, oder ob etwa die Bremsen nicht funktionierten. Mehrere Behörden seien mit der Untersuchung des Vorfalls beschäftigt, hieß es. "Zwanzig Tote - das ist einfach furchtbar", sagte Robert Sumwalt von der Verkehrsbehörde NTSB. Es handele sich um den folgenschwersten Unfall in den USA seit Februar 2009. Damals war eine Passagiermaschine beim Landeanflug auf den Flughafen in Buffalo, ebenfalls im US-Staat New York, in ein Haus gestürzt. Alle 49 Menschen an Bord und ein Mann am Boden kamen dabei ums Leben.