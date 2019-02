Schwangau/Reutte/Kühtai - Genau 20 Jahre nach der Lawinenkatastrophe von Galtür ist es in Bayern und Tirol zu zwei tödlichen Lawinenunglücken gekommen. Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet lösten sich am Samstagnachmittag drei Lawinen und verschütteten mindestens fünf Menschen. Eine Person starb unter den Schneemassen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine weitere Person, ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Cham, wird noch vermisst. Die Suche verzögere sich, da die Gefahr bestehe, dass sich weitere Lawinen lösen könnten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Im rund 70 Kilometer entfernten Kühtai in Tirol wurde bei einer weiteren Lawine ebenfalls eine Person erfasst und getötet.