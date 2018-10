20-jähriges TV-Jubiläum "In aller Freundschaft": Lustigste Fan-Begegnung dank Heinz Rühmann

Was war das schönste Kompliment, dass Sie von einem Fan je gehört haben?

Rühmann: Eine Zuschauerin drückte mir die Hand und sagte: "Wie Sie die Folgen gespielt haben, in denen der Tod von Pia Heilmann thematisiert wurde, hat mir sehr bei meiner eigenen Trauer um Hendrikje Fitz geholfen." [Seine langjährige Serienkollegin starb 2016 mit nur 54 Jahren an Brustkrebs, Anm.d.R.]

Was war die lustigste Fan-Begegnung?

Rühmann: Eine ältere Dame passte mich am Studioeingang ab und sagte, sie fände es gut, dass der Sohn von Heinz Rühmann in Leipzig arbeitet. Ich habe geantwortet, dass ich nicht der Sohn bin, auch nicht mit ihm verwandt. Darauf antwortete die Dame: "Aber Sie spielen so."

Welchen Drehtag werden Sie nicht vergessen?

Rühmann: Neulich, im heißen August, drehten wir die diesjährige Weihnachtsfolge. Roland Heilmann bekommt die Gans Auguste geschenkt und hat die Aufgabe, diese in der eigenen Wohnung auf der Kochinsel zu schlachten. Die dressierte Gans sitzt vor ihm, nimmt überhaupt keine Notiz von den Messern, den Zangen, den Beilen und schaut ihn an. Vorwurfsvoll. Der Doktor schaut zurück, lange. Zwei Kreaturen Auge in Auge. Drehpunkt der Szene. Heilmann beschließt, sie leben zu lassen. Das wurde nur einmal gedreht mit improvisiertem Text und die Szene war im Kasten. Die Gans fand ich großartig.

Wie feiern Sie das Jubiläum - mit den Kollegen und privat?

Rühmann: Ich schaue mir zu Hause den 90-Minüter "Zwei Herzen" an. Im November gibt es dann ein großes Geburtstagsfest innerhalb der Saxonia Media, zu dem viele Leute eingeladen sind. Alle, die jemals mitgespielt, mitgemacht, mitgearbeitet haben.