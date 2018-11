20-jähriges Jubiläum Aiman Abdallah: "'Galileo' ist einfach mein Leben"

Wie oft haben Sie schon ans Aufhören gedacht?

Abdallah: Es war in den 20 Jahren immer spannend. Wir haben in all den Jahren so viel an "Galileo" verändert, ich habe immer die Möglichkeit bekommen, mit anderen Formaten auf Sendung zu gehen - "Galileo Spezial", "Terraluna", "Galileo-Mystery", "10 Fakten", "Galileo Big Pictures" - nur um einige Beispiele zu nennen. Also - Langeweile ist nie aufgekommen.