Ottobrunn - Nach der brutalen Attacke eines angetrunkenen 20-Jährigen auf einen Notarztwagen in Ottobrunn geht es zumindest dem betroffenen Sanitäter körperlich wieder gut. Er sei bereits wieder im Dienst, sagte Johann Petryszak von der Berufsfeuerwehr München am Dienstag. Der 38-Jährige, den ein Glassplitter am Auge getroffen hatte, sei körperlich unversehrt. "Er muss es aber psychisch verarbeiten." Die Notärztin in dem Wagen wird hingegen weiter im Krankenhaus behandelt. Sie hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch, mehrere ausgeschlagene Zähne und Schnittverletzungen im Gesicht erlitten.