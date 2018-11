20 "Filmkilos" runtergehungert Bei Netflix-Premiere: Christian Bale zeigt sich wieder gertenschlank

Für seine Rollen geht Christian Bale (44) bekannterweise durch dick und dünn. So nahm er unter anderem 2004 als Normalgewichtiger 30 Kilo ab, um in "Der Maschinist" einen abgemagerten, von Schlaflosigkeit gequälten Fabrikarbeiter darstellen zu können. Bei seinem neuesten Film "Vice" ging es in die Gegenrichtung: Für die Verkörperung des ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney (76) futterte sich Bale 20 Kilo Übergewicht an.