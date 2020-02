40. MInute: Nächste Gelbe Karte. Dieses Mal für Corentin Tolisso, der Bruun Larsen im Mittelfeld gefoult hat.

36. Minute: Toooooooooooooor für die Bayern! Wieder hat Alaba im Zentrum zu viel Zeit zum Flanken. Im Strafraum steigt Müller nach oben und rauscht mit Hoffenheim-Keeper Pentke und Hübner zusammen. Der Ball fliegt daraufhin in hohem Bogen durch den Strafraum - Lewandowski reagiert als erster und nickt problemlos ein.

31. Minute: Boateng unterbindet einen Hoffenheimer Konter mit einer starken Grätsche. Tolisso will den wegkullernden Ball sichern und wird von Havard Nordtveit mit gestrecktem Bein von vorne umgegrätscht. Der Hoffenheimer Defensivmann sieht dafür Gelb.

25. Minute: Nächster Abschluss, wieder Gnabry. Dieses Mal taucht der Nationalspieler rechts im Strafraum auf, sein Schuss geht aber deutlich links unten vorbei.

24. Minute: Die Bayern geben weiter Vollgas: Coutinho schickt Gnabry in den Strafraum, der Außenstürmer schlägt einen Haken um Hübner und zieht aufs lange Eck - Pentke lenkt den Ball noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

20. Minute: Toooooooooooooooooooor für die Bayern! David Alaba hat im linken Halbfeld viel zu viel Platz zum Flanken. Der Österreicher zwirbelt das Spielgerät in die Mitte, wo erneut Thomas Müller einstartet und den Ball ins Tor ablenkt. 2:1 für die Bayern!

19. Minute: Starke Aktion von Davies! Der Linksverteidiger wuselt sich durch den Strafraum, bleibt aber am vierten Gegenspieler hängen.

18. Minute: Die Bayern bislang mit einem sehr dominanten Auftritt! Das Team von Hansi Flick presst extrem hoch und setzt den ballführenden Gegner enorm unter Druck, Hoffenheim bleibt kaum Luft zum Atmen.

13. Minute: Toooooooooooooooooooooor für die Bayern! Coutinho hat im linken Halbfeld zu viel Platz und legt auf Davies ab. Der Kanadier bringt den Ball sofort flach in den Strafraum, wo Hübner und Müller einstarten. Am Ende ist der Hoffenheimer Kapitän als Letzter dran und bugsiert das Spielgerät an Pentke vorbei ins eigene Netz - wieder ein Eigentor!

8. Minute: Eigentor Boateng! Wie unglaublich bitter ist das denn bitte! Ihlas Bebou kommt im Strafraum völlig frei zum Abschluss - Boateng will klären, fälscht die Kugel aber ins eigene Netz.

5. Minute: Pfeifkonzert in der Allianz Arena! Serge Gnabry zündet auf dem rechten Flügel den Turbo und probiert es mit einem Linksschuss. Der Ball kommt über Umwege zum einstartenden Thomas Müller, der auf den völlig freistehenden Lewandowski ablegt. Der Pole drückt die Kugel über die Linie, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben! Richtige Entscheidung, da Müller im Abseits stand.

3. Minute: Erster guter Abschluss der Partie! Philippe Coutinho erobert den Ball im Mittelfeld. Über Kimmich und Lewandowski landet das Spielgerät wieder beim Brasilianer, der zentral vor dem Strafraum einen Haken schlägt und abzieht - knapp links unten vorbei!

1. Minute: Los geht's! Thomas Müller stößt an - die Bayern starten mit der Südkurve im Rücken.

20.42 Uhr: Angeführt von Schiedsrichter Sascha Stegemann betreten beide Teams den Rasen - gleich geht's los!

20.37 Uhr: Bayern-Coach Hansi Flick gab sich auf der Spieltags-Pressekonferenz gestern bereits absolut entschlossen: "Wir wollen an das anknüpfen, was wir in den ersten drei Spielen des Jahres geleistet haben. Die Mannschaft hat wieder mehr Zutrauen in ihre Qualität. Das macht das Team aus. Wir haben auf jeder Position hohe Qualität."

20.31 Uhr: Das Aufwärmen ist eine gute Viertelstunde vor Anpfiff noch in vollem Gange - und heute nicht unwichtig. In der Allianz Arena ist es richtig schattig - das Thermometer schafft es kaum noch über den Gefrierpunkt.

20.27 Uhr: Joshua Kimmich und David Alaba feiern heute übrigens ein Jubiläum: Während Kimmich sein 200. Spiel für den deutschen Rekordmeister bestreitet (150 Siege, 29 Remis und 20 Niederlagen) läuft Alaba zum 365. Mal für die Münchner auf und holt damit seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein.

20.14 Uhr: Beide Klubs kennen sich seit Jahren aus der Bundesliga - im Pokal haben sie es bislang aber noch nicht miteinander zu tun gehabt. In der Liga spricht die Bilanz aber deutlich für die Bayern: 15 Siege, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen.

20.05 Uhr: Für die Bayern ist es übrigens das 19. Pokal-Achtelfinale in Folge, damit baut der Rekordpokalsieger seinen eigenen Rekord weiter aus. Die letzten zwölf Mal gelang sogar jeweils der Einzug ins Viertelfinale. Zuletzt scheiterte der FCB in der Saison 2006/07 bei Alemannia Aachen in der Runde der letzten 16.

19.57 Uhr: Während Ivan Perisic den Bayern in den kommenden Wochen fehlen wird, darf sich ein Rekonvaleszent Hoffnung auf sein Comeback machen: Lucas Hernández. Der Weltmeister von 2018 fiel zuletzt knapp dreieinhalb Monate mit einem Innenbandriss am Sprunggelenk aus und steht heute erstmals wieder im Kader der Bayern. Weiterhin fehlen werden Niklas Süle (Kreuzbandriss), Javi Martínez (Muskelbündelriss) und Kingsley Coman (Kapselverletzung). Letzterer wird beim Topspiel gegen RB Leipzig am Sonntag wieder in den Kader zurückkehren.

19.47 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da: Hansi Flick setzt auf Serge Gnabry, der Ivan Perisic auf dem Flügel ersetzen wird. Der Kroate hat sich im Dienstagstraining nach einem Foul von Winter-Neuzugang Álvaro Odriozola den Knöchel gebrochen. Philippe Coutinho und Corentin Tolisso dürfen starten, Thiago und Leon Goretzka, beide zuletzt mit sehr guten Leistungen, bekommen erstmal eine Pause. Odriozola muss zunächst der Bank Platz nehmen – Flick hält vorerst an der Viererkette Pavard - Boateng - Alaba - Davies fest.

19.45 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker aus der Allianz Arena – heute mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und der TSG 1899 Hoffenheim.

FC Bayern gegen formstarke TSG Hoffenheim gefordert

In München könnte die Laune nach dem starken Rückrundenstart mit drei Siegen und der Rückkehr an die Tabellenspitze kaum besser sein. Allerdings erwartet die Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals mit der TSG Hoffenheim keine leichte Aufgabe.

Die formstarke Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder gewann im Oktober in der Allianz Arena nach einem Doppelpack von Sargis Adamyan mit 2:1 und fügte den Bayern die erste Saisonniederlage zu.

Perisic fällt mit Knöchelbruch aus

Bayern-Coach Hansi Flick muss gegen Hoffenheim auf Ivan Perisic verzichten. Der Kroate verletzte sich im Abschlusstraining nach einem Zweikampf mit Álvaro Odriozola und zog sich einen Knöchelbruch zu. "Wir haben am Anfang gedacht, dass es nicht so schlimm ist. Aber er hat eine Fraktur am Außenknöchel, das muss verschraubt werden. Das heißt, er fehlt bis zu vier Wochen. Das ist im ersten Moment ein Schock, weil er uns mit seiner Dynamik gut getan hat", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Für Perisic wird voraussichtlich Serge Gnabry nach überstandenen Achillessehnenproblemen gegen seinen Ex-Klub in die Startelf rücken. Lucas Hernández steht gegen die Kraichgauer wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters. Bei Kingsley Coman ist eine Rückkehr für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen Leipzig geplant.

Lesen Sie auch: Lässt Flick die zweite Reihe auf Hoffenheim los?