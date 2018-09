1991 hatte der Sänger eine Sprechrolle "Die Simpsons": Fan-Theorie über Michael Jackson ist wahr

Gesungen hat Michael Jackson nicht selbst

Jetzt bestätigte Groening in einem Interview mit der australischen TV-Show "The Weekly": "Wir hatten ihn wirklich." In einer DVD-Box war zwar schon vor Jahren das Geheimnis gelüftet worden. Der Serien-Schöpfer verriet nun aber, dass Jackson ihn damals selbst angerufen hatte, um bei den "Simpsons" dabei sein zu können. Allerdings habe er zuerst gedacht, so Groening, dass es ein Scherz sei und er habe aufgelegt. Später erst habe er erkannt, dass tatsächlich der Sänger selbst am Telefon gewesen sei.