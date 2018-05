Rückwirkende Lohnerhöhung Schlichterspruch für Bau-Tarife: Mehr Geld für Arbeiter

Außerdem soll es eine weitere Annäherung der niedrigeren Ost-Einkommen an das Westniveau geben. Der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Dietmar Schäfers, sprach vom "besten Tarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr". Für die Arbeitgeber sagte deren Verhandlungsführer Uwe Nostitz: "Wir haben die Kuh vom Eis geholt." Streiks sind damit abgewendet.