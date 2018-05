Fußballerische Qualität ist (nach wie vor) vorhanden, der 1,72 Meter kleine Dribbler hat sie in 140 Zweitligaspielen unter Beweis gestellt. Im Trainingslager in Oliva Nova sei es teils "eine Augenweide" gewesen, ihm zuzuschauen, so Sportchef Günther Gorenzel. Das Aufbautraining gestaltete sich allerdings mühsam.

Reicht die Zeit bei Görlitz?

Erst beim 4:1-Sieg gegen den VfR Garching gab Görlitz sein Kurzdebüt, das offenbarte: Von einer Augenweide kann noch keine Rede sein. "Das fühlt sich geil an. Mein letztes Pflichtspiel ist schon ewig her, das war im Mai letzten Jahres", erklärte Görlitz hinterher, er sei dankbar "über jede Minute." Viele wurden es nicht.

"Er muss noch Geduld haben. Das ist noch nicht das, was wir uns vorstellen und auch nicht das, was Michi Görlitz sich vorstellt", erklärte Trainer Daniel Bierofka, nachdem auch das Startelfdebüt des Neuzugangs im Totopokal-Viertelfinale in Bayreuth (1:2) Anfang April enttäuschend verlaufen war. Nun also die ersten 90 Minuten – und wie bei Gebhart stellt sich auch bei Görlitz die Frage: Reicht die Zeit?

