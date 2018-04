Und Bayreuth? "Ich muss morgen um sechs Uhr aufstehen, zur Arbeit", sagte Doppeltorschütze Patrick Hobsch nach dem Sieg der Oberfranken. Die Sechzger dagegen sind Profi-Fußballer.

Am meisten aber verwunderte hinterher, wie wenig selbstkritisch die Löwen waren. (Traum-) Torschütze Lukas Genkinger sprach tatsächlich von einer guten Leistung. Aber: Die Sechzger boten (auf schwierigem Platz) vielmehr eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen, offenbarten teils gravierende Schwächen im Spielaufbau. Warum schenkten die Giesinger dieses Spiel so leichtfertig her? Aus Angst, Stammspieler könnten sich mit Blick auf die Relegation verletzen? Alles Hypothese!

Fakt ist: Es geht in solchen Spielen immer auch um Außendarstellung, ums Image. Bierofka leistete in den vergangenen Monaten viel, sehr viel. Kein Zweifel! Doch seine Aufstellung (und sein Kader) werfen Fragen auf. Und die Fans? Viele von ihnen fuhren letztlich bitter enttäuscht nach München zurück. 240 Kilometer. An einem Feiertag, an dem es nichts zu feiern gab.

Von Patrick Mayer

Lesen Sie auch: "Echter Fußball!" Bayreuth macht Sechzig Liebeserklärung