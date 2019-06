Reisinger: "Präsidium holt sich von vielen Menschen Rat"

Und so musste Reisinger zugeben, dass man sich im Verein beileibe nicht bei allen Themen einig sei. Den Vorwurf, gerade im Verwaltungsrat säßen zu viele Hardliner, ließ er so nicht gelten. Ein Hardliner sei für ihn jemand, der jeglichen Kompromiss ablehne, nicht zuhören wolle, keinerlei Hemmungen in der Wahl seiner Mittel habe und grundsätzlich eine knallharte Linie fahre. "So jemanden haben wir überhaupt nicht im Verwaltungsrat. Zumindest kenne ich niemanden im Gremium, der so tickt."