Wiedergutmachung bei Viktoria Köln

Daher müsse man die Enttäuschung schnell abhaken und das nächste Aufeinandertreffen am Dienstag bei Viktoria Köln (20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) ins Visier nehmen: "Die Niederlage ist bitter, wir müssen uns schütteln, können uns heute noch ärgern, aber ab morgen muss der Blick nach vorne gehen. Am besten, wir holen dann in Köln die drei Punkte."