1860-Leader meldet sich zurück Timo Gebhart fordert mehr Spielzeit

Das denken die Teamkollegen über Timo Gebhart

"Über die Präsenz und Qualität von Timo Gebhart brauchen wir nicht zu sprechen, er hat Bundesliga und Champions League gespielt. Natürlich gibt das Sicherheit", sagte Defensivallrounder Aaron Berzel der AZ. "Mich freut es ungemein, dass er jetzt zum Finale der Saison wieder da ist." Kodjovi Koussou und Philipp Steinhart sprachen beide von einem "tollen Fußballer" mit "unbestrittener Qualität". Kaum auszudenken, was seine Präsenz bei Gegner Saarbrücken hervorruft.

Darf Gebhart gegen Bayreuth länger ran?

Doch für wie lange wird es reichen auf dem Platz? "In der Relegation knallt es auch, und irgendwann braucht er diese Wettkampfhärte", hatte Bierofka gesagt – und seinem Spielgestalter beim FC Pipinsried eigentlich eine halbe Stunde in Aussicht gestellt. Im Dachauer Hinterland zögerte der Löwen-Coach dann – zum großen Missfallen seines Hoffnungsträgers. Dieser hat jetzt nur noch die Möglichkeit, im letzten Liga-Saisonspiel bei der noch abstiegsgefährdeten SpVgg Bayreuth am Samstag (14 Uhr) an seiner Wettkampfhärte zu arbeiten. Das Signal an seinen Trainer ist klar: Gebhart will mehr!

Lesen Sie hier: TSV 1860 gegen 1. FC Saarbrücken: So läuft der Ticket-Vorverkauf