Nach dem Beschluss hat sich nun das Bundeskartellamt über Ismaiks Beschwerde gegen 50+1 geäußert. „Im Sommer 2017 haben wir eine Beschwerde von Hasan Ismaik gegen die 50+1-Regel erhalten“, so Sprecher Kay Weidner der Bild, der zudem erklärte: "Derzeit führen wir in diesem Zusammenhang kein Verfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht entschieden, ob und gegebenenfalls in welcher Form wir dieser Beschwerde nachgehen werden."