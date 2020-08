Michael Köllner: "Ich habe richtig Bock auf Sechzig"

An der Grünwalder Straße herrschte zu diesem Zeitpunkt – wieder einmal – Stillstand. Und doch ist Köllner geblieben, denn: Er hat mit dem TSV noch viel vor. "Wer meine Biografie kennt – ich war 14 Jahre beim DFB, und in diesen 14 Jahren hätte ich x-mal wechseln können", sagte Köllner über seine hochloyale Arbeitsweise, die selbst in seinem nächsten Umfeld teils kritisch gesehen wurde: "Meine Frau sagt immer: Du bist so ein sicherheitsdenkender Mensch, ein typischer Dorfmensch, der erst mal schaut, dass alles sicher ist. Von dem her hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt."