18 Tage nach ihrem Kollaps Demi Lovato: Darum hat sie die Entzugsklinik schon verlassen

Demi Lovato (25) hat die Klinik, in die sie nach ihrer lebensgefährlichen mutmaßlichen Überdosis eingeliefert wurde, vorübergehend verlassen. Wie "TMZ" berichtet, ist Lovato am gestrigen Donnerstag mit ihrer Mutter nach Chicago geflogen, um sich einige Tage in eine Behandlung zur psychischen Stabilität zu begeben.