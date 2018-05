Auch neue Klos kommen dazu

Neben den Toiletten-Schließungen gibt es auch einige Neuzugänge außerhalb der Bahnhöfe. Derzeit werden im Maßmannpark in der Maxvorstadt und im Weißenseepark in Obergiesing zwei neue Toilettenanlagen gebaut. Diese sollen laut Angaben des Referats für Arbeit und Wirtschaft voraussichtlich Mitte diesen Jahres in Betrieb gehen.

Als wenig gangbare Alternative für öffentliche Bedürfnisanlagen erscheint unterdessen immer noch das Projekt "Nette Toilette". Die Idee, bei der Gastronomen ihre Örtchen auch für Passanten öffnen, die keine Gäste sind, war in München zuletzt in eine Sackgasse geraten. Als zu kompliziert gestaltete sich die Suche nach mitmachwilligen Restaurants und Kneipen. Noch ist das Thema zwar nicht ganz vom Tisch. Doch ob und wann wieder Bewegung in die Angelegenheit kommt, ist derzeit noch offen.

Hier wird saniert – Diese Örtchen werden schöner