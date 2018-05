Der Satz "Morgen darf ich essen, was ich will" ist eine zusätzliche Motivation. Auch den Jo-Jo-Effekt muss Frau nicht fürchten, da die Fastenperiode so kurz ist, dass der Körper noch nicht in den Energiesparmodus wechselt. Kleiner Wermutstropfen: Am Anfang kann diese Form des Heilfastens ziemlich heftig sein. Denn auf die Woche gerechnet bedeutet sie 3 bis Tage fasten. Gerade wer abends nach der Arbeit noch mit Freunden oder Kollegen essen gehen möchte, könnte hier in Schwierigkeiten geraten.