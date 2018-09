16. Staffel der Serie Gerit Kling wird neue Hauptdarstellerin bei den "Roten Rosen"

Die neue Hauptrolle in der beliebten ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" wird ab der 16. Staffel von Schauspielerin Gerit Kling (53) übernommen werden. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Madeleine Niesche (47), die in der vergangenen Staffel als Keramik-Designerin Sonja Pasch die Zuschauer begeisterte. Die Personalie gab die ARD am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.