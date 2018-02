15 neue Namen Oscars 2018: Auch Jane Fonda und Sandra Bullock sind dabei

Wie üblich sind zudem die Gewinner des Vorjahres mit von der Partie. Mahershala Ali (44) gewann 2017 den Preis als "Bester Nebendarsteller" für seine Performance in "Moonlight", auch sein weibliches Pendant, Viola Davis (52, "How to Get Away with Murder"), wird 2018 vor Ort sein. Das gilt auch für Emma Stone (29), die 2017 für "La La Land" als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde. Greta Gerwig (34) wird ebenfalls als Präsentatorin auf der Bühne stehen. Sie ist außerdem für ihren Film "Lady Bird" in der Kategorie "Beste Regie" nominiert.

Außerdem zählen "Black Panther"-Star Chadwick Boseman (40), Laura Dern (51), Jennifer Garner (45), Tiffany Haddish (38), Kumail Nanjiani (40), Margot Robbie (27) und Daniela Vega (28) zu den diesjährigen Präsentatoren. Auch "Spider-Man" Tom Holland (21) ist mit von der Partie.

Diese Gesangstalente stehen auf der Bühne

Auf der Oscar-Bühne werden allerdings nicht nur Preise vergeben und Filme präsentiert. Auch die nominierten Songs werden zum Besten gegeben. Gael García Bernal, Mary J. Blige, Andra Day, Natalia LaFourcade, Miguel, Keala Settle, Sufjan Stevens und Common werden die Lieder performen.

Gael García Bernal (39) wird mit Natalia LaFourcade und Miguel "Remember Me" aus Disneys Animationshit "Coco - Lebendiger als das Leben!" präsentieren. Mary J. Blige (47) wird ihren Song "Mighty River" aus "Mudbound" singen, Rapper Common und Andra Day "Stand Up for Something" aus "Marshall" und Singer-Songwriter Sufjan Stevens (42) "Mystery of Love" aus "Call Me by Your Name". Schauspielerin Keala Settle (42) wird die Oscar-Bühne mit "This is Me" aus dem Musical "Greatest Showman" aufmischen.

Die 90. Academy Awards werden am 4. März stattfinden. Wie bereits im Jahr 2017 wird US-Talkshow-Host Jimmy Kimmel (50) durch die Preisverleihung führen.