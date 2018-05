14-Jähriger verhindert Schlimmmeres Garagenbrand in Oberfranken: Teenager reagiert geistesgegenwärtig

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat vermutlich Schlimmeres verhindert: In Glashütten (Landkreis Bayreuth) ist in der Nacht zum Montag eine Garage ausgebrannt. Der Jugendliche war aufgewacht und hatte den Brand in der ans Wohnhaus angebauten Garage bemerkt, wie die Polizei am Montag mitteilte.