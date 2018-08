In München selbst ist es grundsätzlich schwieriger, Ereignisse am Himmel zu verfolgen. Der Grund: Der Himmel wird durch die Lichter der Stadt zu hell. Wer dennoch in München bleiben möchte, dem empfiehlt sich der Olympiaberg. Ansonsten eignen sich auch Berge und Hügel südlich von München, zum Beispiel der Hohenpeißenberg oder das Weyarner Lindl im Oberland.

Planeten ebenfalls gut sichtbar

Aber das ist noch nicht alles für diesen Monat: Fünf Planeten schmücken im August den abendlichen Nachthimmel. Im Westen strahlt die glänzende Venus, im Südwesten sieht man den hellen Jupiter, im Süden steht der bleiche, gelbliche Saturn, und im Südosten zieht der rötliche Mars die Blicke auf sich.

In der letzten Augustwoche zeigt sich auch der selten zu sehende Merkur in der Morgendämmerung.

Venus ist der weitaus hellste Planet am irdischen Firmament. Zur Monatsmitte erreicht unser innerer Nachbarplanet seinen größten östlichen Abstand von der Sonne. Im Teleskop zeigt sich Venus halb beleuchtet: Das Planetenscheibchen sieht aus wie ein winziger Halbmond. Im Lauf des Monats geht Venus immer früher unter: Ende August verschwindet sie bereits wenige Minuten nach 21 Uhr am Horizont. Am 14. August sieht man über dem Westhorizont Venus, an der die schmale Sichel des zunehmenden Mondes vorbeiwandert.

Jupiter hält sich im Sternbild Waage auf. Der Riesenplanet verkürzt drastisch seine Sichtbarkeitsdauer. Geht er Anfang August eine Viertelstunde nach Mitternacht unter, so verlässt er die Himmelsbühne am Monatsende schon kurz vor 22.30 Uhr. Jupiter leuchtet in einem auffällig hellen, weißlichen Licht.

Venus und Mars leuchten am hellsten

An Glanz wird er nur noch von Venus und zurzeit auch von Mars übertroffen. Saturn im Sternbild Schütze wird zum Planeten der ersten Nachthälfte. Geht der Ringplanet Anfang August um 3 Uhr morgens unter, so erfolgt sein Untergang am 31. bereits eine Stunde nach Mitternacht.

Mars leuchtet zu Dämmerungsende im Südosten in einem deutlich rötlichen Licht. Seine Helligkeit geht im Laufe des August merkbar zurück.

Merkur erscheint gegen Monatsende tief am Nordosthorizont in der Morgendämmerung, er geht kurz vor vier Uhr morgens auf. Die besten Chancen, ihn zu erspähen, bieten die Tage vom 28. August bis 3. September.