100. Geburtstag von Nelson Mandela Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen "Mandela"-Ausstellung

Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) auf den Spuren des legendären Freiheitskämpfers Nelson Mandela (1918-2013). Das royale Paar besuchte am Dienstag gemeinsam die "Mandela Centenary Exhibition". Der Friedensnobelpreisträger wird anlässlich seines 100. Geburtstags am 18. Juli posthum mit einer Ausstellung in London geehrt. Bei ihrer Ankunft trafen sie auf Zamaswazi Dlamini-Mandela (39), eine Enkelin Mandelas, und später auch auf Andrew Mlangeni (93), einen sehr engen Freund des verstorbenen Präsidenten. Mlangeni war ebenfalls ein politischer Gefangener und befand sich gemeinsam mit Mandela 27 Jahre auf der Gefängnisinsel Robben Island vor Kapstadt in Haft.