Spur der Verwüstung Güterzug entgleist in Riem - Millionenschaden!

Ein Güterzug ist in der Nacht auf Samstag in Riem entgleist. Verletzte gab es zum Glück nicht, doch der Schaden bei dem Unfall in München geht in die Millionen! Eine S-Bahn-Strecke bleibt bis Montag gesperrt.