10. "Laughing Hearts"-Charity-Gala Rebecca Mir: So nutzt sie ihre Prominenz für wohltätige Zwecke

Jetzt in der Weihnachtszeit rückt der Charity-Gedanke wieder stärker in den Fokus. Was macht den Verein "Laughing Hearts" so besonders?

Rebecca Mir: Ich finde es toll, dass sich "Laughing Hearts" um Berliner Heimkinder und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. Oft denkt man bei Charity-Projekten an weit entfernte Länder, aber es gibt auch viele hilfsbedürftige Menschen in Deutschland. Armut ist in unserer Hauptstadt beispielsweise ein immer größer werdendes Problem - und die, die am meisten davon betroffen sind, sind gerade Kinder, die eigentlich am meisten Schutz bedürfen! Wächst ein Kind in Armut auf, hat es später viel geringere Bildungschancen und im Laufe des Lebens wird es generell immer schwieriger, Fuß zu fassen. Genau diesen Teufelskreis will "Laughing Hearts" durchbrechen und gibt sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Berlin wieder eine Stimme. Das finde ich sehr beeindruckend.