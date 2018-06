Mit Humor erzählte Lück, dass er nach dem Training selbst an der Bushaltestelle noch den Rumba-Hüftschwung übte. "Da habe ich drei Heiratsanträge bekommen - von Männern", so der 60-Jährige. Dass sein Alter in der Show immer wieder thematisiert wurde, störte Lück kaum. "Ich kann für das Alter nichts, das war ja schon da. Aber es zeigt, dass du auch in meinem Alter noch neue Optionen ergreifen kannst."