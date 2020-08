20.32 Uhr: Joshua Kimmich und Thiago müssen aufpassen. Eine weitere Gelbe Karte würde eine Sperre nach sich ziehen. Wenn sie nicht verwarnt werden, dürfen sie aufatmen: Die Uefa hat vor den Blitzturnieren in der Champions League und Europa League ihre Regel zu Gelb-Sperren geändert. Verwarnungen werden diesmal bereits nach dem Achtelfinale und nicht erst nach dem Viertelfinale gestrichen.

20.25 Uhr: In der Startelf der Gäste findet sich ein Spieler, der die Bayern im vergangenen Jahr über Monate hinweg beschäftigt hat: Callum Hudson-Odoi. Der Engländer gilt als großes Talent, Hasan Salihamidzic hatte ihn zwischenzeitlich zu seinem Wunschspieler auserkoren. Chelsea verweigerte jedoch einen Verkauf seines Eigengewächses, am Ende verlängerte Hudson-Odoi bei den Blues.

20.16 Uhr: Wie in der Bundesliga gilt natürlich auch in der Champions-League ein detailliertes und striktes Hygienekonzept - auch die Plätze für die wenigen akkreditierten Medienvertreter sind strikt zugewiesen.

20.08 Uhr: Nicht nur aufgrund des deutlichen 3:0-Erfolgs im Hinspiel Ende Februar gehen die Bayern heute als großer Favorit ins Duell mit Chelsea. Die Blues traten die Reise nach München mit großen Personalproblemen an, insgesamt muss Frank Lampard auf acht Spieler verzichten. Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic, Kapitän Cesar Azpilicueta, Pedro, Willian, Ruben Loftus-Cheek und Billy Gilmour fehlen allesamt verletzt. Jorginho und Marcos Alonso sind zudem gesperrt.

19.58 Uhr: Die Blues sind bereits zur Platzbesichtigung auf dem Rasen. Mit dabei ist natürlich auch Chelsea-Legende und der heutige Trainer Frank Lampard, der den Bayern im Finale Dahoam 2012 eine der schlimmsten Niederlagen der Vereinsgeschichte zugefügt hatte.

19.45 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Joshua Kimmich ersetzt erwartungsgemäß den verletzten Benjamin Pavard auf der Rechtsverteidigerposition, für ihn rückt Thiago neben Leon Goretzka ins zentrale Mittelfeld. Der ebenfalls verletzte Kingsley Coman wird durch Ivan Perisic vertreten. Philippe Coutinho, der ebenfalls als Kandidat für den linken Flügel galt, sitzt zunächst auf der Bank. Joshua Zirkzee steht aufgrund einer Stauchung der Fußwurzel heute nicht im Kader.

19.40 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Endlich rollt auch in der Champions League wieder der Ball - um 21 Uhr treffen die Bayern auf den FC Chelsea.

Bayern will gegen Chelsea den Hinspiel-Sieg veredeln

Patzen verboten! Am Samstagabend will der FC Bayern gegen den FC Chelsea den Einzug ins Viertelfinale fix machen und sich für das Champions-League-Turnier in Lissabon qualifizieren. Nach dem gewonnenen Double soll nun der Traum vom Triple erfüllt werden.

Die Ausgangslage könnte besser kaum sein: Im Hinspiel Ende Februar setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick an der Stamford Bridge souverän 3:0 durch, nur wenige Tage vor dem Rückspiel wurde der Wettbewerb aufgrund des sich massiv ausbreitenden Coronavirus' vorerst unterbrochen.

Die Rückkehr in die Königsklasse bringt für die Bayern dennoch einige Unwägbarkeiten mit sich. Zwar präsentierte sich der Rekordmeister nach dem Re-Start in Bundesliga und DFB-Pokal in starker Verfassung und konnte alle elf Partien gewinnen - die letzte datiert allerdings vom 4. Juli, als sich die Münchner im Pokalfinale 4:2 gegen Bayer Leverkusen durchsetzten.

Trainer Hansi Flick verordnete seiner Mannschaft im Anschluss einen Kurzurlaub, vor zweieinhalb Wochen startete dann die Vorbereitung auf die Champions League. Mit nur einem einzigen absolvierten Testspiel, einem 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen Olympique Marseille, gehen die Bayern nun also ins Duell mit Chelsea.

Im Gegensatz zu den Münchnern sind die Blues aktuell noch voll im Spielrhythmus und absolvierten ihr letztes Pflichtspiel erst am vergangenen Wochenende, im Pokalfinale gegen den Stadtrivalen FC Arsenal setzte es aber eine 1:2-Niederlage. Zudem verletzten sich mit Kapitän Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic und Pedro drei Startelf-Kandidaten, sie werden gegen die Bayern fehlen.