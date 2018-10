1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern: Es ist die Chance für die Münchner, in der Bundesliga an Borussia Dortmund dranzubleiben. Verfolgen Sie hier das Spiel am Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker.

München/Mainz - Vier Punkte beträgt der Rückstand der Bayern in der Bundesliga auf den BVB. Bevor beide Mannschaften an diesem Samstagnachmittag ran müssen - Dortmund gegen Hertha BSC, und der FC Bayern in Mainz.

Kovac fordert: An FC Bayern dranbleiben

"Wir müssen erst einmal sehen, dass wir unsere Spiele gewinnen, um dran zu bleiben. Wenn wir bis zum Spiel in Dortmund was abknabbern können, wäre es schön. Das, was ich sehe, ist gut – wie die Ergebnisse erzielt werden", sagte Bayern-Coach Niko Kovac auf der Spieltags-Pressekonferenz über den BVB: "Wir müssen zusehen, dass wir den Druck so aufbauen, dass, wenn wir die Chance bekommen, auch vorbeiziehen."

Doch davor steht zuallererst die vermeintliche Pflichtaufgabe beim 1. FSV Mainz 05 - verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr hier im Liveticker!