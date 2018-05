Manuel Neuer auch in Köln nicht dabei

Um des Vergessens Willen - der FC Bayern, längst sicherer Meister, tritt am Samstagnachmittag am vorletzten Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Köln an, mittlerweile sicherer Absteiger.

Nach dem bitteren Scheitern im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid geht es darum die Spannung mit Blick auf das DFB-Pokal-Finale in Berlin hochzuhalten. Bis auf Arjen Robben nimmt Jupp Heynckes alle seine Superstars mit aus München an den Rhein."Aber sonst gehen alle Spieler mit, wenn sich da nicht noch was ändert kurzfristig", meinte Heynckes über den Niederländer. Der Trainer selbst will indes von einer Abschiedstournee nichts wissen.

"Das ist jetzt keine Abschiedstournee für mich. Das hatte ich 2013. Ich emfinde keine Wehmut oder Entzugsentscheidungen. Ich bin wieder happy, wenn ich daheim bin bei meiner Frau. Bei meinem Hund Cando, bei unserem Stubentiger. ich bin gerne hier an der Säbener Straße, arbeite gerne mit den Spielern. Nostalgie ist nicht angesagt", sagte der 72-Jährige. "Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der letzte Vorhang fällt. Ich wünsche mit für meine Spieler, dass wir die Saison erfolgreich abschließen. Wir arbeite darauf hin, dass wir das Pokalfinale erfolreich bestehen."

Besagter Vorhang fällt für die Kölner vorerst in der ersten Liga. Heynckes wünschte dem Effzeh den direkten Wiederaufstieg. Er habe die tolle Atmosphäre dort immer genossen, erzählte er vor der Partie, "am besten mit einem Sieg".