0:3-Niederlage Unterhaching verliert in Paderborn - "Viel Spaß in der 2. Liga"

Paderborn - So hatte sich Trainer Claus Schromm seinen 49. Geburtstag nicht gewünscht. Beim 0:3 (0:3) in Paderborn kassierte die SpVgg Unterhaching am Samstag nicht nur die höchste Niederlage der Rückrunde in der 3. Liga, sondern musste den Gastgebern sogar noch bei der Aufstiegsfeier zur 2. Fußball-Bundesliga zuschauen.