Bayern-Torjäger Wriedt verursacht Handelfmeter

Die Gastgeber waren dank eines Handelfmeters in Führung gegangen. Nach einem Eckstoß ging der Magdeburgs Tobias Müller zum Ball, konnte ihn alerdings nicht kontrollieren, und die Kugel sprang Wriedt an den Unterarm. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jürgen Gjasula cool, er schickte Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann in die falsche Ecke (22.).