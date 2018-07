0:1 im Finale gegen Spanien Deutsche U19-Juniorinnen verpassen EM-Titel

Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert unterlag am Montagabend in Biel im Finale Titelverteidiger Spanien verdient mit 0:1 (0:0) und musste ihren Traum vom ersten EM-Gewinn seit 2011 begraben. Der Siegtreffer zum dritten EM-Titel für die Spanierinnen nach 2004 und 2017 gelang Maria Llompart in der 80. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß.