007-Zitat auf Twitter Idris Elba heizt Spekulationen um James-Bond-Rolle an

Ergattert er also wirklich die Rolle? In einem Interview mit der "Daily Mail" sagte 007-Produzentin Barbara Broccoli (58) im Dezember: "Diese Filme reflektieren in der Regel die aktuelle Zeit, also versuchen wir immer, die Grenzen ein bisschen zu erweitern. Alles ist möglich." Vor einem möglichen farbigen James Bond kommt 2019 aber zunächst ein weiterer Film mit Daniel Craig (50) in die Kinos. Es wird allerdings erwartet, dass es sein letzter Auftritt als Bond sein wird.