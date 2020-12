TV-Tipps am Samstag

Nach dem Mord in einem Mietshaus ermittelt "Das Quartett" (ZDF) unter vielen Verdächtigen. Beim "Quiz ohne Grenzen" (Das Erste) treten acht Prominente aus acht Ländern an. In "Verblendung" (ProSieben) kommt ein Journalist mithilfe einer Hackerin hinter dunkle Familiengeheimnisse.

12. Dezember 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Das Quartett: Das Mörderhaus": HK Barig (Stephan Grossmann) und Maike (Anja Kling) tauschen erste Informationen aus. © ZDF/Oliver Vaccaro