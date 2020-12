TV-Tipps am Montag

In "Das Verhör in der Nacht" (ZDF) gehen ein Polizist und eine Professorin ins Psycho-Duell. Das Erste begleitet den Astronaut Alexander Gerst auf seiner Expedition zum Südpol. In "Die purpurnen Flüsse" (ZDF) hält ein afrikanischer Ritualmord die Ermittler in Atem.

20:15 Uhr, ZDF, Das Verhör in der Nacht, Thriller

An Heiligabend wird die Philosophiedozentin Judith (Sophie von Kessel) vom Polizisten Thomas ( ) aufgehalten, weil sie verdächtigt wird, einen Terroranschlag geplant zu haben. Er muss die Wahrheit herausfinden. Judith will ihre Eltern besuchen, als sie in ihrem Hotelzimmer festgesetzt wird. Thomas soll herausfinden, ob sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Julian an diesem Abend eine Bombe hochgehen lassen will und wo sich diese befindet. Judith beteuert ihre Unschuld.

20:15 Uhr, Das Erste, Alexander Gerst auf Expedition, Dokumentation

Extraterrestrische Spuren finden sich auch auf der Erde. Wer besser wäre geeignet, ihnen nachzuspüren als einer, der fast ein Jahr im Weltall verbracht hat: Astronaut . Mit einem Team aus Experten wagt er sich durch die Antarktis bis in die Nähe des Südpols vor. Seine Erlebnisse während des spannenden Forschungsabenteuers hat er in einem eindrucksvollen persönlichen Videotagebuch festgehalten.

20:15 Uhr, Sat.1, Sister Act 2 - In göttlicher Mission, Komödie

Auf Bitten ihrer Freundinnen aus dem Kloster wirft sich Las-Vegas-Sängerin Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) erneut die Nonnentracht über, um als Schwester Mary Clarence eine Bande quirliger Kids und die in Finanznot geratene Schule zu retten. Keine leichte Aufgabe, wie sich bald herausstellt. Doch Schwester Mary Clarence hat wie immer ihre eigenen Methoden, um mit der Situation fertig zu werden.

20:15 Uhr, ONE, Ich gehöre ihm, Drama

Die 15-jährige Caro (Anna Bachmann) verliebt sich in den smarten 19-jährigen Cem (Samy Abdel Fattah). Was zunächst wie Caros großes Glück wirkt, entpuppt sich schon bald als einziger Alptraum. Während Cem Caro die große Liebe vorgaukelt und sie systematisch immer mehr von ihrem sozialen Umfeld abkapselt, schwebt Caro auf Wolke sieben. Als er beginnt, sie mit Gewalt und Drohungen zur Prostitution zu zwingen, gibt es scheinbar keinen Weg mehr zurück. Als die Eltern erkennen, in welcher prekären Situation ihre Tochter steckt, versuchen sie alles, um Caro zu helfen, damit sie wieder in ihr altes Leben zurück findet

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse - Das Ritual, Thrillerserie

In der Umgebung von Nord-Pas-de-Calais wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie kam aus Mali und stammte offensichtlich aus der nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft. Die Begleitumstände ihres Todes weisen auf einen afrikanischen Ritualmord hin. Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille Delaunay (Erika Sainte) stoßen während der Ermittlungen auf verfeindete Stammesgruppen, korrupte Polizisten und skrupellose Menschenhändler.