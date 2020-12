TV-Tipps am Dienstag

In "Aus Haut und Knochen" (Sat.1) kämpft ein Paar um das Leben seiner magersüchtigen Tochter. Der Anwalt "Falk" (ZDF) trifft auf einen exzentrischen Kollegen. Auf Tele 5 sorgen die "Prophezeihungen der Maya" für weltweites Chaos.

20:15 Uhr, Sat.1, Aus Haut und Knochen, Drama

Magersucht, auch "Anorexia nervosa": ein erschütternder Befund, der bei der erst 16-jährigen Lara (Lisa-Marie Koroll) gemacht wird. Ihre Eltern sind fassungslos, als sie durch einen dummen Streich des Nachbarsjungen den abgemagerten Körper ihrer Tochter sehen. Doch im Nachhinein ergibt alles einen Sinn: die vielen Sporteinheiten, die weiten Klamotten, die versteckten Essensreste hinter der Kommode. Ein langer Kampf beginnt.

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Der Mutterschaftstest, Anwaltsserie

Moses Halberstadt (Juri Senft) weiß zwar, wer sein Vater ist, aber weder Moses noch sein Vater wissen, wer die leibliche Mutter ist. Klingt erst mal seltsam, ist es auch. Bei dem Versuch, die Mutterschaft zu klären, wirft (Fritz Karl) einen Blick in eine bewegte Vergangenheit und stößt dabei unweigerlich auf den Hallodri-Anwalt aus Rock'n Roll-Zeiten: Martin Blankenstein (Martin Semmelrogge).

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight, Superhelden-Drama

Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman ( ) und Lt. Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf.

20:15 Uhr, Tele 5, Das Ende der Welt - Die 12 Prophezeiungen der Maya, Katastrophendrama

Kurz vor Weihnachten steht die Welt am Abgrund: Tornados, Erdbeben und ein unheilvoller Stern am Himmel. Ausgerechnet an Jaceys (Magda Apanowicz) 18. Geburtstag kommt es zu weiteren katastrophalen Ereignissen mit Wirbelstürmen und Eispfeilen. Gemeinsam mit ihrem Vater stellt sie sich den 12 Prophezeiungen der Maya und versucht, das Ende der Welt aufzuhalten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die Liebe zu viert, Krimi

Die Leiche des Catering-Kochs Silvio Meinert wird in einem Kölner Parkbrunnen aufgefunden. Die Hauptkommissare Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Im privaten Umfeld des Toten finden die Kommissare heraus, dass Silvio in einem polyamoren Haushalt lebte. Die Ärztin Laura (Idil Üner), der Geschäftsmann Andi (Marcus Mittermeier) und Silvio führten seit mehreren Jahren eine offene Dreiecksbeziehung.