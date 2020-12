"The Voice of Germany": Lena Gercke feiert Comeback als Moderatorin

Noch in der laufenden Staffel löst sie ihre Vertretung Annemarie Carpendale wieder ab: Lena Gercke feiert als Moderatorin von "The Voice of Germany" ihr Comeback aus der Babypause.

Lena Gercke kommt zurück zu "The Voice of Germany" und wird Thore Schölermann unterstützen.

Noch in der laufenden Staffel löst sie ihre Vertretung Annemarie Carpendale wieder ab: Lena Gercke feiert als Moderatorin von "The Voice of Germany" ihr Comeback aus der Babypause.

Ihre Babypause ist offiziell zu Ende: Lena Gercke (32) ist als Moderatorin von "The Voice of Germany" wieder im Einsatz. Sie löst damit ihre Vertretung Annemarie Carpendale (43) ab. Das bestätigte Sat.1 am Dienstagabend (8. Dezember) .

"Danke, liebe Annemarie Carpendale, dass du Lena in ihrer Babypause so wunderbar vertreten hast", schreibt der Sender in seinem Tweet. Gercke wird das Halbfinale der Musikshow am kommenden Sonntag (13. Dezember) moderieren. Sat.1 strahlt es um 20:15 Uhr live aus, zudem ist es auf Joyn zu sehen. Lena Gercke ist Anfang Juli zum ersten Mal Mutter geworden. Dass sie wieder beruflich durchstarten kann, verdankt sie auch ihrem Partner Dustin Schöne (35). "Wir teilen uns den Alltag mit ihr ganz gut auf und sind beide voll im Einsatz", verriet das Model im September im Interview mit der Zeitschrift "Gala". Dustin sei ein "super süßer Daddy" für Töchterchen Zoe und kümmere sich ganz toll.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "twitter". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden