Superhelden-Overkill: Zehn neue Marvel-Serien geplant

Der Nachschub für Superhelden-Fans ist gesichert: Alleine in den kommenden Jahren sollen zehn neue Marvel-Serien erscheinen. Dabei sind unter anderem auch Samuel L. Jackson und Jeremy Renner.

Es wird in den kommenden Jahren zehn neue Marvel-Serien geben. Das hat Disney nun bekanntgegeben. Zu den frischen Serien zählen unter anderem "Secret Invasion" mit Samuel L. Jackson (71), "Ironheart" mit Dominique Thorne und "Armor Wars" mit Don Cheadle (56) als War Machine, die auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen sein werden. Weitere Titel sind unter anderem "Moon Knight", "She-Hulk" mit Tatiana Maslany (35) und "Hawkeye" mit Jeremy Renner (49) und Hailee Steinfeld (24).

Christian Bale als Bösewicht

Auch auf der Film-Seite gibt es einige Neuigkeiten. Christian Bale (46) wird in "Thor: Love and Thunder" ab dem 6. Mai 2022 als Bösewicht Gorr the God Butcher zu sehen sein. Groot aus soll mit "I Am Groot" seine eigene Serie an Kurzfilmen bekommen und 2022 soll es auch ein "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" bei Disney+ geben.

"Black Panther 2", bei dem Ryan Coogler (34) Regie führen wird, soll am 8. Juli 2022 anlaufen. , dass der verstorbene Chadwick Boseman (1976-2020) nicht von einem anderen Schauspieler ersetzt werden wird. Stattdessen werde man "die Welt von Wakanda und der gehaltvollen Charaktere erkunden, die im ersten Film vorgestellt wurden".

Brie Larson (31) soll unterdessen in "Captain Marvel 2" im November 2022 als Carol Danvers zurückkehren. Oscarpreisträger Mahershala Ali (46) wird im neuen Film "Blade" auftreten und der dritte -Film wird den Titel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" tragen. Außerdem sollen die Fantastic Four einen neuen Film bekommen.