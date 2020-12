Finale bei "Die Bachelorette": Für wen wird sich Melissa entscheiden?

An diesem Mittwoch steigt das große "Bachelorette"-Finale. Melissa muss sich zwischen den zwei verbliebenen Single-Männern entscheiden.

Melissa Damilia (25) hat ihre Reise auf der Suche nach dem Richtigen fast beendet. Die "Bachelorette" wird an diesem Mittwoch (9. Dezember) im großen Finale (20:15 Uhr bei RTL und ) ihre letzte Rose vergeben.

Die Männer im Finale

Seit Mitte Oktober konnten die Zuschauer verfolgen, wie Melissa in Griechenland 20 Single-Männer bei Einzel- und Gruppendates genau unter die Lupe nahm. Nach den Dreamdates auf Santorini entschied sich die Single-Dame für ihre zwei Finalisten. Leander Sacher (23) will nach rund zwei Jahren sein Single-Dasein beenden. Vor über zwei Jahren hat der Aachener während seines Biologiestudiums seine eigene Kosmetikfirma gegründet. Melissa konnte er bis dato mit seiner ruhigen Art überzeugen, die bei gemeinsamen Dates auch auf die quirlige Stuttgarterin übersprang.

Der zweite Finalist Daniel Häusle (24) konnte bei der "Bachelorette" mit seinem Humor punkten und brachte sie regelmäßig zum Lachen. Der Österreicher erhielt sogar beim allerersten Kennenlernen Melissas gelbe Rose und war noch vor der ersten "Nacht der Rosen" eine Runde weiter. Der Student aus Wien ist ein sportlicher Naturbursche und liebt die Berge. Ob er sich gegen Jungunternehmer Leander durchsetzen kann?

Ein letzter Check

Bevor es zur letzten Rosenvergabe geht, besuchen die beiden Finalisten Melissa in ihrem Zuhause. Zum einen, um letzte gemeinsame Stunden zu verbringen, zum anderen um zwei von Melissas besten Freundinnen kennenzulernen, die die Männer noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und ihr Urteil abgeben, welcher Single besser zu Melissa passen könnte. Per Brief bekommt die "Bachelorette" weitere Unterstützung aus ihrem Umfeld: Ihre Mutter, die sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen möchte, hat ihr liebevolle Zeilen geschrieben und gibt ihr einen letzten Rat für die bevorstehende "Nacht der Rosen".

Das große "Bachelorette"-Finale mit einigen Tränen bei Melissa zeigt RTL ab 20:15 Uhr, sofort im Anschluss läuft das große Wiedersehen mit der "Bachelorette" und ihren Kandidaten.