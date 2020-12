Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" ist Maja mit ihren Gefühlen für Florian überfordert. Malu ist bei "Alles was zählt" nicht bereit, ihre Paarlauf-Idee aufzugeben. In "GZSZ" sorgt sich Gerner um Yvonnes Zukunft.

14. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Gerner fällt es schwer, Yvonne die Wahrheit über ihre Tochter zu sagen. © TVNOW / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Weder Mona noch Sara sind bereit, versöhnlich auf Gerhard zuzugehen. Ihn trifft das hart, doch er weiß, dass Sara sich für ihre verstorbene Mutter interessiert und überlässt ihr ein Foto mit dem erneuten Angebot zum Gespräch. Johanna und Walter führen ihren Stellvertreterkrieg weiter und jetzt gerät Betty zwischen die Fronten. Als sie Johanna ausbüxt, taucht die Hündin bei Walter auf und dem gefällt ihre Gesellschaft. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Tante Margit erzählt Tim von einem alten Familienritual, bei dem der Bräutigam ein Spitzentaschentuch in das Wasser einer bestimmten Quelle tauchen muss. Maja ist mit ihren Gefühlen für Florian überfordert und beginnt sich vor ihm zu verschließen - auch wenn ihr das alles andere als leicht fällt. Florian bemerkt das und wundert sich über ihr Verhalten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien will verhindern, dass ihr Vergewaltiger unerkannt davonkommen könnte. Aus diesem Grund nimmt sie einen gewagten Schritt auf sich, um sich an die Tat zu erinnern. Robert hat die Befürchtung, nicht mit Monika mithalten zu können. Sein Vorhaben, sich körperlich zu verändern, artet jedoch in ein komplettes Umstyling aus. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle kehrt zurück. Während sie mit ihren alten Problemen konfrontiert wird, ahnt sie nicht, dass sie in München großen Eindruck gemacht hat. Malu ist nicht bereit, ihre Idee, auf Paarlauf zu setzen, aufzugeben. Ein Anruf bei Simone verschafft ihr den nötigen Rückhalt. Kim glaubt, durch ein Missgeschick an Nils' Geburtstag auf einen Kuchen verzichten zu müssen, doch ausgerechnet Daniela kann die Situation retten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner und Katrin sehen zufrieden mit an, wie Felix unter Druck den Vertrag unterschreibt. Während Katrin ihren Triumph genießt, setzt es Gerner jedoch zu, dass er zwar gewonnen hat, dafür Yvonne aber alles verloren hat. Laura kann nicht fassen, dass Felix vor Gerner und Katrin eingeknickt ist, und versucht verzweifelt, sich Yvonne zu erklären. Doch Gerner ist ihr zuvorgekommen, und so weiß sie, dass sie verloren hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de