Ablenkung in der Corona-Krise: Serien mit Wohlfühlfaktor

Wegen der Corona-Pandemie sitzen wir meist zu Hause. Am besten ist es, zwischendurch gedanklich abzutauchen. Dabei könnten diese Wohlfühlserien helfen.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff, Kontakte meiden ist wichtig - und zu Hause bleiben. Droht der Lagerkoller? Da kann es helfen, gedanklich zu verreisen - am besten mit Hilfe der Serienwelt, die einiges zum Wohlfühlen bereithält.

Das wohl beliebteste Mutter-Tochter-Duo

Die sind ein TV-Phänomen. Auf Netflix sind aktuell alle sieben Staffeln sowie die vier extra Episoden von "Ein neues Jahr" verfügbar. Das Mutter-Tochter-Duo Lorelai (Lauren Graham) und Rory (Alexis Bledel) Gilmore hat eine ganz besondere Bindung. Die alleinerziehende Lorelai, die mit 16 Jahren schwanger wurde, hat sich von ihren wohlhabenden Eltern losgesagt, um Rory ohne deren Einfluss großzuziehen. Doch als ihre intelligente wie wissbegierige Tochter die Möglichkeit hat, eine renommierte Privatschule zu besuchen, benötigt Lorelai die Hilfe ihrer Eltern. Neben den zwischenmenschlichen Beziehungen punktet die Serie mit skurrilen Charakteren und Events im fiktiven Städtchen Stars Hollow. Mehr Wohlfühlstimmung geht kaum.

Wer sich in eine komplett andere Zeit katapultieren lassen möchte, kann bei Netflix zudem in acht Staffeln den Cast um etwa Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace und Laura Prepon dabei zusehen, wie es war, in den 1970er Jahren aufzuwachsen. Stylische Klamotten und irre Frisuren inklusive.

Die skurrilste Familie überhaupt

Der Dauerbrenner unter den Zeichentrickserien: flimmern seit 1989 über die TV-Bildschirme und begeistern weltweit ein Millionenpublikum. Beim Streamingdienst Disney+ sind bisher 30 Staffeln verfügbar und ermöglichen somit in über 600 Folgen die Reise zurück an die Anfänge von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Was Familie Simpson wohl in den 80er, 90er und 2000er Jahren bewegt hat?

Die bekannteste Clique der Welt

Es ist die Kultsitcom schlechthin: . Die zehn Staffeln sind hierzulande exklusiv bei Amazon Prime Video abrufbar. Für den neuen Streamingdienst HBO Max ist ein Special mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer geplant. Allerdings wird es keine klassische Fortsetzung der Sitcom sein. Die Stars werden zum ersten Mal gemeinsam auf die Zeit zwischen 1994 und 2004 zurückblicken. Bis dahin können Fans in Erinnerungen schwelgen und sich mit Hilfe von Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel und Ross ablenken lassen. Lachen ist garantiert!

Wer keine Lust auf die sechs Freunde in New York hat, kann bei Amazon einen weiteren Kult-Klassiker streamen: . Alle sechs Staffeln stehen Prime-Kunden zur Verfügung. Auf die Coach legen und Fran Fine (Fran Drescher) dabei zusehen, wie sie Mr. Sheffield (Charles Shaughnessy) für sich gewinnt. Immer wieder herrlich schräg!