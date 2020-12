Machen Prinz Harry und Herzogin Meghan der Queen Konkurrenz?

Neben der Queen verleiht in Zukunft womöglich auch ihr Enkel "Orden". Angeblich planen Prinz Harry und Herzogin Meghan eine eigene Preisvergabe.

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Auftritt in Windsor.

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) wollen angeblich ihre eigenen Preise verleihen. Und damit zu den Ehrungen der Queen in Konkurrenz treten, wie die britische Boulevardpresse sogleich spekuliert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die mit ihrem Sohn Archie (1) in Kalifornien leben, , Personen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen auszuzeichnen, die sich in Bereichen engagieren, die Harry und Meghan wichtig sind. Queen Elizabeth II. (94) vergibt ihre Auszeichnungen, darunter der sogenannte Ritterschlag, jeweils zu Neujahr und zu ihrer offiziellen Geburtstagsfeier im Juni.

Die Preise von Meghan und Harry sollen sich speziell auf herausragende Persönlichkeiten und Gruppen in bestimmten Bereichen konzentrieren, wie die "Sun" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet. Dazu gehören demnach: "Wohltätige Arbeit, Bildung, Wissenschaft, Literatur, Kampf gegen Rassismus, Gleichberechtigung, ökologische Verantwortung, Förderung der Jugend, körperliche und psychische Gesundheit". Die Auszeichnungen sollen angeblich über die "Archewell"-Stiftung von Meghan und Harry verliehen werden.