Zehn Millionen Deutsche im Homeoffice: Das sind die Vor- und Nachteile

Immer mehr Menschen arbeiten in den eigenen vier Wänden.

Fast jeder Zweite Deutsche, dessen Job es zulässt, arbeitet derzeit zumindest teilweise im Homeoffice. Eine repräsentative Umfrage hat sich nun umgehört, mit welchen Vorteilen, aber auch mit welchen Herausforderungen diese neue Art der Arbeit verbunden ist.

2020 ist unter anderem auch das Jahr, in dem das Homeoffice seinen Weg in die Wohnzimmer und Küchen der Arbeitnehmer gefunden hat. arbeitet in Deutschland aktuell jeder Vierte ausschließlich von Zuhause, jeder Zweite zumindest teilweise. Das hat Vor- und Nachteile wie die Erfassung unter 1.503 Erwerbstätigen zwischen Oktober und November 2020 ergeben hat.

Nach Bitkom-Berechnung werden auch nach der Corona-Pandemie acht Prozent ausschließlich und 27 Prozent teilweise im Homeoffice bleiben. Für viele eine gute Nachricht: Die Arbeitszufriedenheit ist für jeden Fünften deutlich höher und für jeden Vierten etwas höher. So gaben ausnahmslos alle Befragten an, weiterhin zumindest ab und zu im Homeoffice arbeiten zu wollen.

Weniger Stress, mehr Flexibilität

Für 80 Prozent bedeutet die Arbeit in den eigenen vier Wänden weniger Stress, da der Arbeitsweg entfällt. 59 Prozent können ihr Berufs- und Privatleben dank Homeoffice besser miteinander vereinbaren. Weitere meistgenannte Vorteile sind mehr zeitliche Flexibilität (43 Prozent), die Möglichkeit eines gesundheitsbewussteren Lebensstils etwa in Hinblick auf Sport und Ernährung (32 Prozent) und weniger Störungen durch Kollegen (28 Prozent).

Für den Arbeitgeber bietet sich der Vorteil, dass die Mitarbeiter nicht nur zufriedener, sondern nach eigener Einschätzung auch fleißiger sind. Jeder Vierte schätzt seine Produktivität im Homeoffice deutlich höher ein. Auch die Arbeitszeiten haben sich bei einigen verlängert: 13 Prozent schätzen diese deutlich höher ein.

Größter Nachteil: Die Kollegen fehlen

Letzteres kann allerdings zum Nachteil für den Arbeitnehmer werden: "Eine der größten Herausforderungen für die Arbeit im Homeoffice ist die Abgrenzung von Beruflichem und Privatem", so Bitkom-Präsident Achim Berg. 21 Prozent tun sich schwer damit, ihr Privatleben vom Job abzugrenzen, ebenso viele haben zu Hause schlechtere Arbeitsbedingungen als im Büro. Der größte Nachteil aber ist, der persönliche Austausch mit den Kollegen, der mehr als der Hälfte der Befragten fehlt.

Allerdings gebe es auch "gesamtgesellschaftliche Vorteile", wie die Studie zu bedenken gibt: "Weniger Verkehr und Staus, weniger Unfälle und Verkehrstote und nicht zuletzt weniger umweltschädliche Emissionen", zählt Bitkom auf. Das sehen auch die Befragten so: 85 Prozent meinen, Homeoffice kann den Verkehr reduzieren und das Klima entlasten.