Rita Ora entschuldigt sich für illegale Geburtstagsparty

Rita Ora entschuldigt sich für ihre "spontane" Geburtstagsparty am Samstag in London. Mit dem Event hat sie gegen die Lockdown-Regeln verstoßen.

Rita Ora wurde am Donnerstag 30 Jahre alt. Das hatte sie Samstagnacht mit Freunden im Restaurant Casa Cruz in Notting Hill, West-London, gefeiert, . Mit dem Event verstieß die Sängerin jedoch gegen die geltenden Lockdown-Regeln. Dafür hat sich Ora nun entschuldigt.

Es war ein "Fehleinschätzung"

: "Ich habe mit einigen Freunden an einem kleinen Treffen teilgenommen, um meinen 30. Geburtstag zu feiern. Es war eine spontane Entscheidung, die unter der falschen Annahme getroffen wurde, dass wir aus dem Lockdown herauskommen würden und dies in Ordnung wäre."

Dann folgt die offizielle Entschuldigung: "Es tut mir zutiefst leid, dass ich die Regeln gebrochen habe, und ich verstehe, dass dies Menschen einem Risiko aussetzt", so Ora. "Das war ein schwerwiegender und unentschuldbarer Einschätzungsfehler", schreibt sie. "Angesichts der Beschränkungen wird mir klar, wie verantwortungslos diese Aktion war und ich nehme die volle Verantwortung auf mich."

Peinlich berührt sei sie vor allem deshalb, weil sie aus erster Hand ganz genau wisse, wie hart die Menschen dafür gearbeitet hätten, diese schreckliche Krankheit zu bekämpfen, erklärt Ora weiter und schließt ihren Post mit: "Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen."

"Geheime Party bis in die frühen Morgenstunden"

Zuvor hatte das Boulevardblatt berichtet, dass die "geheime Party bis in die frühen Morgenstunden" gedauert haben soll. Auf Paparazzifotos, die ebenfalls gezeigt wurden, sind neben dem Geburtstagskind unter anderem die Promi-Schwestern Cara (28) und Poppy Delevingne (34) am Veranstaltungsort zu sehen.

Außerdem wurden Polizeibeamte fotografiert, wie sie draußen vor dem Lokal in die Fenster schauten und versuchten, eine Metalltür zu öffnen. Die Polizei bestätigte dem Blatt, dass sie am Samstagabend um 21:10 Uhr alarmiert worden war, um vor Ort einen möglichen Verstoß gegen die Corona-Vorschriften zu überprüfen.

Erst am Sonntag hatten Regierungsvertreter wieder betont, wie wichtig es sei, sich an die Beschränkungen zu halten, bevor der zweite nationale Lockdown Großbritanniens am 2. Dezember endet.