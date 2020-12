Mick Schumacher startet als Weltmeister in die Formel 1

Im kommenden Jahr wird Michael Schumachers Sohn Mick Schumacher in der Formel 1 starten. Aus der Formel 2 verabschiedet er sich als Champion.

Mick Schumacher (r.) fährt ab 2021 in der Formel 1 und tritt in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher (l.)

Besser könnte Mick Schumacher (21), der Sohn von Rennsportlegende Michael Schumacher (51), wohl nicht in die Formel 1 starten. Der junge Rennfahrer hat sich am 6. Dezember im finalen Saisonrennen in Bahrain zwar nur Platz 18 geschnappt, das hat ihm aber gereicht, um Formel-2-Weltmeister zu werden. Nach Nico Rosberg (35), Timo Glock (38) und Nico Hülkenberg (33) ist er damit der vierte Deutsche Champion.

"Wir haben es geschafft"

"Wir haben es geschafft", zu einem Bild, das ihn als Weltmeister zeigt. "JAAAA, Mick. Junge, das war ein episches Finale", gratulierte , für den der 21-Jährige in der kommenden Saison erstmals in der Formel 1 fahren wird.

Anfang Dezember hatten Haas und Schumacher verkündet, dass er für mehrere Jahre verpflichtet worden sei und ab 2021 in der Königsklasse des Motorsports seine Runden drehe. "Ich habe stets daran geglaubt, dass dieser Traum wahr werden wird", . Es sei ein "unglaubliches Gefühl" ab dem kommenden Jahr für das F1-Team von Haas fahren zu dürfen, er könne "nicht glücklicher" sein.